Кияни офіційно повідомили про зміну суперника для товариського матчу, який повинен відбутися 3 лютого о 16:00.

Динамо офіційно відпустило Кендзьору в клуб Тайсона та Луческу

Попередньо Динамо мало зустрітися з Лудогорцем, але його замінить Полісся. "Біло-сині" не уточнюють, чому зірвалася домовленість з чемпіонами Болгарії, за яких виступає український захисник Ігор Пластун. Новий суперник також непростий, адже Полісся має потужний за мірками України бюджет і рветься з Першої ліги в еліту. Дата і час спарингу залишилися незмінними, як і трансляція на YouYube-каналі Динамо Київ.

Нагадаємо, команда Луческу вже встигла провести 2 гри в рамках турецьких зборів – поразки від віденського Рапіда (0:4) і Марібора (0:2).

Динамо програло вдруге поспіль: "суха" серія на зборах, феєрія екс-партнера Маліновського і фіаско Ваната