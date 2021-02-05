Команда Мірчі Луческу змушена вносити корективи у графік роботи на тренувальному зборі в Туреччині.

Кияни не зіграють проти північномакедонської Шкендії у заплановану дату, повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

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Динамо мало провести цей спаринг 7 лютого, однак відбудеться на один день раніше – 6 лютого. Початок гри запланований на 16:00 за київським часом.

Це буде вже четвертий товариський матч "біло-синіх" на турецькій землі. Раніше кияни поступилися Лудогорцю (1:2), обіграли тбіліське Динамо (1:0) та звели до нічиєї зустріч із болгарським ЦСКА 1948 (2:2).

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