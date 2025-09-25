Динамо зіграє з Зорею, Полісся прийматиме Шахтар – УПЛ затвердила дати й час початку матчів 9-го туру
Українська Прем'єр-ліга ухвалила важливі рішення щодо проведення чергового туру.
Матчі 9-го туру чемпіонату України будуть проводитись протягом 4 днів: з 17-го по 20 жовтня включно, повідомляє УПЛ на своєму офіційному сайті.
Відкриє тур матч між Полтавою та Оболонню, який має відбутися у п'ятницю, 17 жовтня. Динамо та Шахтар проведуть свої зустрічі 18 жовтня. Кияни гратимуть з Зорею, а ось на "гірників" очікує складний виїзд до Полісся. Карпати зіграють проти Епіцентра. А завершиться тур 20 жовтня матчем Кудрівка – Металіст 1925.
9 тур
17 жовтня (п'ятниця)
Полтава – Оболонь – 15:30
18 жовтня (субота)
Рух – Кривбас – 13:00
Зоря – Динамо – 15:30
Полісся – Шахтар – 18:00
19 жовтня (неділя)
ЛНЗ – Колос – 13:00
Верес – Олександрія – 15:30
Карпати – Епіцентр – 18:00
20 жовтня (понеділок)
Кудрівка – Металіст 1925 – 18:00
