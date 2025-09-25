Матчі 9-го туру чемпіонату України будуть проводитись протягом 4 днів: з 17-го по 20 жовтня включно, повідомляє УПЛ на своєму офіційному сайті.

Відкриє тур матч між Полтавою та Оболонню, який має відбутися у п'ятницю, 17 жовтня. Динамо та Шахтар проведуть свої зустрічі 18 жовтня. Кияни гратимуть з Зорею, а ось на "гірників" очікує складний виїзд до Полісся. Карпати зіграють проти Епіцентра. А завершиться тур 20 жовтня матчем Кудрівка – Металіст 1925.

9 тур

17 жовтня (п'ятниця)

Полтава – Оболонь – 15:30

18 жовтня (субота)

Рух – Кривбас – 13:00

Зоря – Динамо – 15:30

Полісся – Шахтар – 18:00

19 жовтня (неділя)

ЛНЗ – Колос – 13:00

Верес – Олександрія – 15:30

Карпати – Епіцентр – 18:00

20 жовтня (понеділок)

Кудрівка – Металіст 1925 – 18:00

