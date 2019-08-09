Динамо зіграє спаринг проти збірної Білорусі U-19

Київське Динамо перед матчем-відповіддю 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Брюгге поміряється силами зі збірною Білорусі U-19.

13 серпня київське Динамо зіграє матч-відповідь проти Брюгге. Проте, у цей же день о 12:00 кияни вирішили провести спаринг із юнацькою збірною Білорусі, повідомляє Динамоманія.

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У цьому поєдинку Олександр Хацкевич хоче дати шанс резервістам, які з певних причин не потрапляють до основної команди або щойно повернулись з оренд. Зокрема, на поле вийдуть Карлос Самбрано, Александар Пантіч, Микита Кравченко, Володимир Маханьков, Сідклей та Павло Лук'янчук.

Нагадаємо, у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо поступилось бельгійцям з рахунком 0:1.

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