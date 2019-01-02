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Динамо зіграє на зборах проти Бохума, Стяуа та Спарти

16:39 163 Читать на русском
Динамо зіграє на зборах проти Бохума, Стяуа та Спарти
Віталій Миколенко / ФК Динамо Київ

Визначились 3 суперники київського Динамо в спарингах на зимових зборах.

Динамо на своєму офіційному сайті оголосило імена своїх спаринг-партнерів на зимовому зборі в Марбельї.

"Боротьба за чемпіонство буде залежати від того, як Динамо проведе зимову селекцію", – Коновалов

Кияни зіграють проти Бохума (19 січня), Стяуа (23 січня) та празької Спарти (26 січня).

Перший збір пройде з 13 по 26 січня, другий – з 30 січня по 13 лютого. У цей час заплановано провести 6 контрольних матчів. а вже 14 лютого в Греції на стадіоні Георгіос Карайсакіс "біло-сині" зіграють перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти Олімпіакоса.

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Динамо Динамо Спарта Прага Спарта Прага Стяуа Стяуа Бохум Бохум
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