УЄФА оприлюднив заявку Динамо на матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти мальтійського Хамруна.

Захисник Динамо офіційно дебютував у Європі попри проблеми з реєстрацією

Що цікаво, у списку киян відсутній колумбійський вінгер Анхель Торрес, який не потрапив до заявки на цю стадію турніру.

Заявка "біло-синіх":

Воротарі: Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Денис Ігнатенко.

Захисники: Костянтин Вівчаренко, Денис Попов, Олександр Тимчик, Олександр Караваєв, Тарас Михавко, Крістіан Біловар, Владислав Дубінчак.

Півзахисники: Олександр Яцик, Володимир Бражко, Андрій Ярмоленко, Олександр Піхальонок, Назар Волошин, Микола Шапаренко, Владислав Кабаєв, Віталій Буяльський, Максим Брагару, Микола Михайленко.

Нападники: Владислав Ванат, Федір Задорожний, Владислав Супряга, Едуардо Герреро.

Нагадаємо, що команди зіграють 22 липня на Мальті, а матч-відповідь відбудеться 29 липня в польському Любліні.

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