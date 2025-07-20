Динамо зіграє матчі кваліфікації Ліги чемпіонів без одного з легіонерів – УЄФА оприлюднив заявку киян
Наставник Динамо Олександр Шовковський включив до списку 24 футболісти.
УЄФА оприлюднив заявку Динамо на матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти мальтійського Хамруна.
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Що цікаво, у списку киян відсутній колумбійський вінгер Анхель Торрес, який не потрапив до заявки на цю стадію турніру.
Заявка "біло-синіх":
Воротарі: Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Денис Ігнатенко.
Захисники: Костянтин Вівчаренко, Денис Попов, Олександр Тимчик, Олександр Караваєв, Тарас Михавко, Крістіан Біловар, Владислав Дубінчак.
Півзахисники: Олександр Яцик, Володимир Бражко, Андрій Ярмоленко, Олександр Піхальонок, Назар Волошин, Микола Шапаренко, Владислав Кабаєв, Віталій Буяльський, Максим Брагару, Микола Михайленко.
Нападники: Владислав Ванат, Федір Задорожний, Владислав Супряга, Едуардо Герреро.
Нагадаємо, що команди зіграють 22 липня на Мальті, а матч-відповідь відбудеться 29 липня в польському Любліні.
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