Динамо зіграє матч 4 туру проти Маріуполя 25 вересня – відома причина

Дирекція УПЛ затвердила дати та час початку матчів 4 туру.

УПЛ, 4 тур

17 серпня (субота)

Ворскла – СК Дніпро-1 – 14:00

Десна – Колос – 17:00

Львів – Динамо розсудить Пасхал, Шахтар та Карпати – Балакін: призначено арбітрів на 2-ий тур УПЛ

18 серпня (неділя)

Олімпік – Карпати – 17:00

Зоря – Олександрія – 19:30

Львів – Шахтар – 19:30

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Також УПЛ визначила, що поєдинок 4 туру Маріуполь – Динамо відбудеться 25 вересня, через участь команд у кваліфікації Ліги Європи та Ліги чемпіонів. Час матчу буде визначено пізніше, повідомляє офіційний сайт УПЛ.