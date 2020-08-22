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Динамо згорнуло всі переговори щодо Родрігеса – Луческу дав опальному форварду останній шанс, – ЗМІ

14:46 - Читать на русском
Динамо згорнуло всі переговори щодо Родрігеса – Луческу дав опальному форварду останній шанс, – ЗМІ
Жерсон Родрігес / Сайт Динамо

Нападник Жерсон Родрігес матиме ще один сезон, щоб довести Динамо свою профпридатність,

"Після вчорашнього матчу (проти Олімпіка – прим. Футбол 24) всі переговори Динамо з турецькими і японськими клубами по Родрігесу згорнуті.

Дебютний розгром Луческу у відеоогляді матчу Олімпік – Динамо

Цьому передувала ще й серйозна розмова Мірчі з самим люксембуржцем. Завдання просте – надати перевагу спорту, а не спирту. Домовилися грати. До "першого зальоту", – йдеться в публікації Telegram-каналу Динамо Київ Inside.

Нагадаємо, цього літа Жерсон повернувся в Динамо після оренди в Анкарагюджю. Луческу випустив форварда на другий тайм матчу 1 туру УПЛ проти Олімпіка (4:1) – люксембуржець віддячив яскравою грою і асистом.

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Теги
Динамо Динамо Головне Трансфери Мірча Мірча Луческу Трансфери Динамо Київ Жерсон Жерсон Родрігес
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