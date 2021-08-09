Поєдинок третього туру чемпіонату України проти Зорі (2:1) став особливим для київського клубу.

Перемога над Зорею стала для динамівців 650-ю в рамках УПЛ, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Ще жоден український клуб не досягав цієї відмітки. На другій сходинці за цим показником прогнозовано розташувався Шахтар з 621 перемогою, далі йде Дніпро (379). Замикають топ-5 Чорноморець (267) та Карпати (256).

Нагадаємо, у минулому сезоні Динамо здобуло перемогу в УПЛ, перервавши 5-річну гегемонію Шахтаря.

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