Юнацька команда Динамо обіграло Фулхем U-19 у поєдинку за бронзові нагороди на міжнародному турнірі FC Aesch Under 19 International Football Tournament.

Міжнародний турнір FC Aesch Under 19, матч за третє місце

Динамо U-19 – Фулхем U-19 – 4:2

Голи: Боль, 9, Царенко, 13, Дзень, 54, Горбач, 64 – Гордон, 48, 58.

Юні динамівці вдало розпочали поєдинок – вже на 9 хвилині Боль вивів команду вперед, а Царенко за 4 хвилини точним ударом подвоїв перевагу.

Динамо поступилось Валенсії у серії пенальті й зупинилось за крок від фіналу юнацького міжнародного турніру

По перерві Гордон відіграв один м'яч, а до 58 хвилин рахунок вже був 3:2 на користь Динамо. Крапку в зустрічі поставив Горбач.

Нагадаємо, що динамівські юнаки виступали в групі А, де вже зустрічалися з Фулхемом, програвши тоді лондонцям (1:2). Це не завадило динамівцям стати переможцями свого квартету – в інших матчах кияни здолали швейцарський Базель (5:1) і мексиканський Тигрес (3:1). У півфіналі "біло-сині" розписали феєричну нічию з Валенсією та поступились лише у серії пенальті.

Всесвітня ганьба, гидування і пошук провокаторів: реакція України й закордону на кричалку фанів Фенербахче про Путіна