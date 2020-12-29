Динамо збирається продати кількох гравців перед здійсненням зимових трансферів – вже є кандидати на вихід

Керівництво київського Динамо не готове здійснювати поспішних трансферів під час зимової перерви.

Наразі Динамо не веде конкретних перемовин щодо трансферів потенційних новачків, стверджує fcdynamonation.

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Столичний гранд планує "почистити" склад і заробити на продажу гравців, які не змогли проявити себе у поточному сезоні. Зокрема, в зоні ризику перебувають форварди Фран Соль та Жерсон Родрігес. Сьогодні з'явились чутки про зацікавленість Динамо у словенському нападнику Андражі Шпорарі. Імовірно, саме на цей перехід можуть бути використані гроші за іспанця та люксембуржця.

Нагадаємо, зимове трансферне вікно в Україні відкривається в кінці січня і триватиме до 28 лютого.

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