toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
АНГЛІЯ ТРАНСФЕРИ АРСЕНАЛ - ЧЕЛСІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Динамо збирається продати кількох гравців перед здійсненням зимових трансферів – вже є кандидати на вихід

18:12 3843 Читать на русском
Динамо збирається продати кількох гравців перед здійсненням зимових трансферів – вже є кандидати на вихід
Ігор Суркіс / Фото ФК Динамо

Керівництво київського Динамо не готове здійснювати поспішних трансферів під час зимової перерви.

Наразі Динамо не веде конкретних перемовин щодо трансферів потенційних новачків, стверджує fcdynamonation.

Динамо планує знайти інші клуби 5-м легіонерам, – Циганик

Столичний гранд планує "почистити" склад і заробити на продажу гравців, які не змогли проявити себе у поточному сезоні. Зокрема, в зоні ризику перебувають форварди Фран Соль та Жерсон Родрігес. Сьогодні з'явились чутки про зацікавленість Динамо у словенському нападнику Андражі Шпорарі. Імовірно, саме на цей перехід можуть бути використані гроші за іспанця та люксембуржця.

Нагадаємо, зимове трансферне вікно в Україні відкривається в кінці січня і триватиме до 28 лютого.

Із Динамо – на вихід: 6 гравців київського клубу, яким потрібно терміново рятувати свою кар'єру

blog_ava
Буряк назвав гравців, без яких не може уявити сьогодні збірну України
09:50
5843
Теги
Динамо Динамо Трансфери Головне Андраж Шпорар Андраж Шпорар Трансфери Динамо Київ Фран Соль Фран Соль Жерсон Родрігес Жерсон Родрігес
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Легіонер Карпат може перейти в СК Дніпро-1
    Україна — 14:511579 Легіонер Карпат може перейти в СК Дніпро-1
16
хв
Манчестер Сіті
20:00
Шеффілд Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук