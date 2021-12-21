Український чемпіонат поки не може похизуватись повними трибунами.

В осінній частині сезону 2021/22 української прем’єр-ліги Динамо викликало найбільший глядацький інтерес серед клубів, повідомляє Sport.ua. У середньому за іграми киян з трибун спостерігали 8 227 глядачів. Друге місце за відвідуваністю зайняв Шахтар – 7 276, третє – Металіст 1925 – 4 015.

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Найменша ж кількість уболівальників була присутня на іграх Маріуполя (в середньому – 1 445), Колоса (2 119) та Львова (2 210).

Вдома найбільшу підтримку мали Динамо (8 736), Металіст 1925 (6 049) та Шахтар (5 807), найменшу – Інгулець (908), Маріуполь (1 155) та Верес (1 332).

У гостях найбільше ходили на Шахтар (в середньому – 9 113), Динамо (7 427) та Дніпро-1 (4 272), найменше – Маріуполь (1678), Ворскла (1 962) та Львів (2 002).

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