Перехід центрального захисника Форталези Браяна Себальйоса до Динамо все ще під питанням.

Динамо прагне досягти компромісу з гравцем і його клубом. У даний момент розглядається можливість оренди колумбійського футболіста на піврічний термін без обов'язкового права викупу, повідомляє ТаТоТаке.

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Оренда дозволить оцінити рівень Себальоса в довгостроковій перспективі і уникнути несподіваних переговорів з іншими центрбеками зі списку скаутів. Умови для футболіста залишаються попередніми, головне – це згода Фортелази.

Нагадаємо, що Браян виступав на правах оренди за Атлетіко Хуніор в минулому сезоні, де провів 20 поєдинків та забив один гол. Transfermarkt оцінює його у 800 тисяч євро.

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