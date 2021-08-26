Захисник "біло-синіх" Сідклей стане гравцем ПАОКа, який очолює Разван Луческу – син головного тренера Динамо. Саме це і стало головним козирем греків, які орендують 28-річного бразильця на сезон 2021/22 з правом першочергового викупу. Гравець вже перебуває в Салоніках.

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А от Артем Шабанов, якого сватали в інші клуби, залишається в Динамо. У грудні в оборонця завершується контракт, а гравець та його представники просять клуб продовжити угоду. Керівництво Динамо наразі в роздумах. Водночас 29-річний Шабанов точно не піде в оренду. Про це повідомив Telegram-канал Динамо Киев Inside.

Нагадаємо, після 5-ти турів УПЛ Динамо набрало 13 очок і очолює турнірну таблицю, а сьогодні, 26 серпня, дізнається суперників у груповому турнірі ЛЧ.

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