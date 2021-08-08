Київський колектив може отримати несподівані фінанси наприкінці сезону. Для цього варто "вболівати" за Ейбар Франа Соля у Сегунді.

29-річний іспанець кампанію 2021/22 проведе за "зброярів" на правах оренди. Цим він може допомогти киянам збагатити бюджет.

Фран Соль та Бланко Лещук відзначилися голами в дебютному матчі за Ейбар

Як стверджує телеграм-канал Динамо Киев Inside, якщо Ейбар повернеться у Прімеру, то "біло-сині" отримають 350 тисяч євро, які прописані в угоді Соля як бонус. Минулого сезону іспанська команда посіла 20-те місце і вилетіла з еліти.

До слова, дебютувати за новий клуб Фран може вже 13 серпня – у першому турі Сегунди Ейбар протистоятиме Уесці.

Нагадаємо, Фран Соль приєднався до Динамо у вересні 2019-го, але гравцем основи так і не став. Його контракт з киянами чинний до кінця 2023 року.

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