"Звичайно, коли я почув про інтерес від київського Динамо та Мірчі Луческу, був дуже радий. Але я проаналізував пропозицію: не знаю, яка ситуація в Україні і не хотів би почуватись неспокійно. Ні я, ні моя родина.

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Я повинен думати про людей, які поруч зі мною, щоб їм теж було комфортно. А не тільки мені зі спортивної та фінансової точки зору. Тому прийняти рішення було досить складно.

Я вирішив не приймати пропозицію. Це особливий контекст, і я не хочу ризикувати певними речами. Хоча це одне з найбільших досягнень у моїй кар'єрі, коли мене хоче отримати один із найвидатніших тренерів в історії", – цитує Парасківа DigiSport.ro.

Нагадаємо, у поточному сезоні Даніель забив 10 голів у чемпіонаті Румунії та ділить третє місце у списку найкращих бомбардирів ліги. У листопаді дебютував за збірну Румунії і в першому ж матчі забив гол.

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