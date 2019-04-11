Динамо заявило новачка Де Пену на УПЛ – є цікавий нюанс

Новачок Динамо Карлос Де Пена відтепер має право виступати в УПЛ.

Київський клуб заявив футболіста на чемпіонат України, про що свідчить профіль гравця на офіційнму сайті УПЛ. Щоправда, є цікава деталь, Динамо зазначило, що Де Пена – громадянин Італії.

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Новачок "біло-синіх" народився у столиці Уругваю – Монтевідео, але має подвійне громадянство – італійське та уругвайське.

Нагадаємо, Динамо оголосило про підписання вінгера Карлоса Де Пени на правах вільного агента. 27-річний уругваєць виступатиме у складі киян під 14-м номером, контракт діє до кінця поточного сезону.

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