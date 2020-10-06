Сага з переходом бразильця до команди Мірчі Луческу підійшла до свого завершення.

Бразильський вінгер Клейтон да Сілва таки виступатиме у чемпіонаті України, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Київське Динамо внесло свого новобранця до заявки на участь в українській Прем'єр-лізі. 24-річний футболіст виступатиме за "біло-синіх" у футболці під номером 27. Офіційний сайт клубу підтвердив перехід атакувального хавбека, який може зіграти і на позиції форварда.

Нагадаємо, Клейтон кілька тижнів перебував в Україні, тренувався з киянами і вже навіть пройшов медогляд для Динамо. Офіційно гравець став футболістом віце-чемпіона України 6 жовтня.

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