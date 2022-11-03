"Що має доводити Динамо у грі з Фенербахче, яка нічого не вирішує? Найважливіше – зіграти для своїх вболівальників. До того ж не варто забувати про престиж клубу та коефіцієнт національної асоціації. Зараз для українців кожна перемога у всіх сферах дає позитив нашим воїнам.

"У Суркіса є питання до Луческу": Циганик розповів, коли румунський тренер покине Динамо

Чи багато шансів у киян на позитивний результат у грі з Фенербахче? Важке питання. Динамо завжди було ім’ям у Європі, але зараз цього не скажеш. Думаю, тут уся справа в психології. Коли немає результату – починається тиск від преси, вболівальників. Можливо, і в роздягальні є непорозуміння. Проте я впевнений, що Динамо вибереться з цієї кризи.

На початку сезону Фенербахче очолив новий досвідчений наставник. Динамо влітку обіграло стамбульців, але зараз це вже інша команда. Жорже Жезуш привніс до турецької команди європейський менталітет – гравці Фенербахче стали більш дисципліновані. Для киян це буде однозначно складний поєдинок", – поділився Ковалець у коментарі Рейтинг Букмекерів.

Нагадаємо, сьогодні, 3 листопада, у Кракові відбудеться останній єврокубковий матч Динамо в цьому сезоні – у 6-му турі групового етапу Ліги Європи кияни зіграють з Фенербахче. Початок зустрічі о 22:00.

Динамо – Фенербахче: анонс матчу Ліги Європи