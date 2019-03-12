Динамо завезло в Україну найдорожчі Мерседеси у 2018 році – Наші гроші

Восени 2018 році ТОВ Футбольний клуб Динамо Київ завезло в Україну три автомобілі Mercedes-Benz загальною вартістю 1,58 млн доларів. Про це повідомляє сайт "Наші гроші" з посиланням на джерело у Державній фіскальній службі України.

Два броньовані авто очолили хіт-парад найдорожчих "Мерседесів", ввезених в Україну минулого року.

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ФК Динамо отримав від німецької компанії R-Company GmbH два броньовані Mercedes-BenzS650 Maybach Guard, які до розмитнення коштували 693 тис. і 680 тис. доларів.

З урахуванням повної сплати 10%-го мита, акцизу і ПДВ вартість автомобілів уже в Україні мала скласти відповідно 932 тис. і 915 тис. доларів.

Ще один автомобіль, ввезений ФК Динамо, – Mercedes Benz G63 AMG митною вартістю 205,5 тис. доларів.

"У 2017 році в Україну таких дорогих мерседесів не ввозили", – зазначають "Наші гроші".

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Загалом у 2018 році в Україну було ввезено 8,4 тис. "Мерседесів", що на 2 тис. більше від 2017 року. Однак майже все зростання досягнуто за рахунок близько 2 тис. "Мерседесів", розмитнених у листопаді-грудні з митною ціною нижче 5 тис. доларів. Саме з 25 листопада по січень тривав період пільгового розмитнення так званих "євроблях".