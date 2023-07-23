"Біло-сині" продовжать готуватися до первого матчу нового сезону УПЛ у столиці.

Київське Динамо завершило тренувальний збір в Австрії, повернувшись до України. Про це пише прес-служба "біло-синіх".

Шахтар повернувся до України, завершивши збори в Нідерландах – Трубін перебуває в розташуванні "гірників"

"Те відчуття, коли нарешті завершилися збори, і повертаєшся до України", – пишуть кияни у своєму Facebok-акаунті, додавши знімок задоволеного Діалло.

З Австрії команда прилетіла до Кишинева. Звідти динамівці на клубному автобусі вирушили до Києва, куди команда має прибути пізно ввечері. У понеділок гравці отримають вихідний, а вже з вівторка розпочнуть підготовку до першої офіційної гри у новому сезоні.

Нагадаємо, Динамо стартує в новому сезоні УПЛ матчем проти закарпатського Миная. Гру першого туру заплановано на 30 липня.

Шахтар виклав 150 млн на трансфер, Гармаша виганяють з Динамо, Коноплянка знайшов новий клуб в Європі