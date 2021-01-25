Напередодні підопічні Мірчі Луческу провели завершальний спаринг проти збірної Йорданії, який завершився безгольовою нічиєю. Попереду у команди – повернення в Україну.

Бабич пояснив, що може допомогти Динамо у протистоянні з Брюгге

Як повідомляє прес-служба Динамо, сьогодні вранці у команди було одне тренування, після чого гравці, тренери та персонал відправилися готуватися до вильоту до Києва. Рейс запланований на 16:00, орієнтовний час польоту – п'ять годин.

Зазначається, що у вівторок і в середу гравці отримають вихідні, а в четвер знову зберуться на клубній базі в Конча-Заспі. Вже у п'ятницю, 29 січня, динамівці вилітають до Туреччини на другий збір, де також планують провести низку товариських поєдинків.

Динамо не обіграло збірну Йорданії – сумне завершення першого збору з очевидними проблемами