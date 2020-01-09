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Динамо зацікавлене у трансфері екс-форварда Зорі Паулінью, – ЗМІ

19:28 706 Читать на русском
Динамо зацікавлене у трансфері екс-форварда Зорі Паулінью, – ЗМІ
Паулінью / ФК Левскі

Нападник Левскі Паулінью може повернутись в УПЛ у зимове трансферне вікно.

Бразильський нападник Левскі Віктор Паулінью потрапив в сферу інтересів Динамо, повідомляє видання Тема Спорт.

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У Паулінью є досвід виступів в УПЛ, він провів 3 сезони в складі луганської Зорі, з якої перейшов в Левскі впродовж сезону 2017/2018.

До слова, у цьому сезоні 26-річний Паулінью провів 20 матчів у чемпіонаті Болгарії у складі Левскі, відзначившись 7 голами.

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Теги
Трансфери Паулінью Паулінью Трансфери Динамо Київ Динамо Динамо Зоря Зоря Левскі Левскі
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