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Динамо зацікавлене у послугах найкращого бомбардира чемпіонату Хорватії

16:37 168 Читать на русском
Динамо зацікавлене у послугах найкращого бомбардира чемпіонату Хорватії
Мірко Маріч / фото із соцмереж

Нападник хорватського Осієка Мірко Маріч може продовжити кар'єру в чемпіонаті України.

У поле зору представників Динамо потрапив найкращий бомбардир чемпіонату Хорватії Мірко Маріч, повідомляє Динамоманія.

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24-річний футболіст, який захищає кольори Осієка, забив 14 м'ячів у 19 матчах чемпіонату Хорватії. У минулому сезоні в активі форварда 20 голів у 44 матчах за команду.

За національну збірну Хорватії Маріч зіграв 2 матчі, виступаючи на товариському турнірі "Кубок Китаю" в 2017 році, де також грав нинішній київський динамівець Йосіп Піваріч.

Нагадаємо, кілька днів тому основного нападника киян Артема Бєсєдіна відсторонили на 30 днів через провалений допінг-тест після матчу п'ятого туру групового етапу Ліги Європи проти шведського Мальме. Динамо виступило з офіційною заявою щодо ситуації, в якій, щоправда, не повідомило ніяких деталей розслідування.

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