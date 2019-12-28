Динамо зацікавлене у послугах найкращого бомбардира чемпіонату Хорватії

Нападник хорватського Осієка Мірко Маріч може продовжити кар'єру в чемпіонаті України.

У поле зору представників Динамо потрапив найкращий бомбардир чемпіонату Хорватії Мірко Маріч, повідомляє Динамоманія.

Бєсєдін: Попри всю повагу до Родрігеса і Соля, не бачу, чого б міг у них навчитися

24-річний футболіст, який захищає кольори Осієка, забив 14 м'ячів у 19 матчах чемпіонату Хорватії. У минулому сезоні в активі форварда 20 голів у 44 матчах за команду.

За національну збірну Хорватії Маріч зіграв 2 матчі, виступаючи на товариському турнірі "Кубок Китаю" в 2017 році, де також грав нинішній київський динамівець Йосіп Піваріч.

Нагадаємо, кілька днів тому основного нападника киян Артема Бєсєдіна відсторонили на 30 днів через провалений допінг-тест після матчу п'ятого туру групового етапу Ліги Європи проти шведського Мальме. Динамо виступило з офіційною заявою щодо ситуації, в якій, щоправда, не повідомило ніяких деталей розслідування.

Русин у Динамо: козирі, конкуренти, перспективи