Динамо зацікавилося 23-річним вінгером Хетафе Петером Федеріко. Про це повідомляє ТаТоТаке. Раніше домініканець потрапляв у сферу інтересів Металіста 1925, але ще на рівні перегляду клуб відмовився від гравця.

Петер Федеріко – вихованець Реала. Він виступав за різні молодіжні команди у складі мадридців. Вінгер у січні 2024 року перейшов в оренду до Валенсії, де на той час виступав Роман Яремчук.

До Хетафе Петер Федеріко перейшов влітку 2024 року. Загалом він зіграв за клуб у 21 матчі, забивши один гол. Джерело зазначає, що у гравця конфлікт з головним тренером Хетафе.

Transfermarkt оцінює домініканця у 1,2 мільйона євро.

