Динамо зацікавилося Абдулі Манне зі шведського М'єльбю, але перемовини між клубами ще не почалися. Про це повідомляє інсайдер Олександр Іванченко у своїх соцмережах.

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Манне приєднався до М'єльбю у січні 2024 року, перейшовши з гамбійського Валлідана. Абдулі –універсальний гравець. Переважно 20-річний гамбієць виступає на позиції лівого вінгера, але також може виходити на поле як атакувальний півзахисник, лівий півзахисник, центральний півзахисник та центральний нападник.

Контракт Абдулі з М'єльбю діє до 31 грудня 2027 року. Transfermarkt оцінює 20-річного гравця у 1,5 мільйона євро. Загалом гамбієць зіграв за шведський клуб у 22 матчах, в яких забив вісім голів та віддав два асисти.

Варто зауважити, що Динамо – не єдиний клуб, який придивляється до Манне. Гамбійцем цікавляться також Олімпіакос Яремчука, Борнмут Забарного, ПАОК, Фенербахче та Башакшехір.

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