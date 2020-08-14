Динамо зацікавилося чемпіоном Європи з Лестера – російський гранд у конкурентах

Віце-чемпіони України серйозно зацікавлені у послугах 31-річного хавбека Лестера Адріена Сілви, стверджує Record.

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Три роки тому "лиси" віддали за лідера Спортінга 25 млн євро, однак півзахисник не зміг заграти на Кінг Пауер Стедіум. Останні півтора року Сілва виступав на правах оренди за Монако, де також не демонстрував яскравої гри – всього 4 асисти в 37 матчах. Лестер не збирається утримувати півзахисника, контракт якого закінчується наступного літа. Зазначається, що конкуренцію Динамо у підписанні гравця може скласти московський ЦСКА.

Нагадаємо, Адріен Сілва був основним виконавцем у збірній Португалії, яка виграла Євро-2016. Нинішня ціна хавбека за Transfermarkt – 8 млн євро.

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