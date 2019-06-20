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Динамо зацікавилось півзахисником збірної Ізраїлю

15:23 613 Читать на русском
Динамо зацікавилось півзахисником збірної Ізраїлю
Омер Лаку / Instagram

Ізраїльський хавбек Омер Лаку може перейти в Динамо.

Київське Динамо проявляє інтерес до півзахисника Іроні Кір'ят-Шмона Омера Лаку, повідомляє Sport Arena.

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Футболіст привернув увагу київського клубу минулого року під час Меморіалу Валерія Лобановського, на якому виступав у складі збірної Ізраїлю U-21.

Інтерес до футболіста також проявляють московське Динамо та софійський ЦСКА, які складуть конкуренцію "біло-синім".

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Теги
Омер Лаку Омер Лаку Динамо Динамо Трансфери Трансфери Динамо Київ Трансфери чемпіонату України Іроні Кір'ят-Шмона
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