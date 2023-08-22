Екс-гравець Сошо Ісмаїл Анеба опинився у сфері інтересів Динамо, стверджує L`Equipe.

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Окрім киян, на 24-річного француза претендують Мальорка, Ференцварош та Лас-Пальмас. Зазначається, що киняи найближче до підписання Анеби, який цього літа залишився без клубу, хоча був лідером центру захисту Сошо.

До слова, Анеба виступав за Сошо з 2021 року, встиг зіграти за 2 сезони 67 матчів, у яких двічі асистував партнерам. Transfermarkt оцінює француза в 2 млн євро.

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