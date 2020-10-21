"Причина поразки Динамо дуже проста – це Ювентус. Це рівень футболу, до якого "біло-синім" потрібно прагнути. А зараз ми поступаємося, і нічого з цим не поробиш.

Динамо – Ювентус: Рабйо виділив головну особливість команди Луческу

За Динамо грало багато молодих футболістів, не дивно, що в такому турнірі, як Ліга чемпіонів, вони помиляються. У кінцівці матчу кияни мені сподобалися – притиснули Ювентус і могли забити. Нічого страшного – росте молодь. Динамівцям в подальших матчах потрібно додавати.

Супряга сильно залежить від командної гри, і в цьому поєдинку шансів забити не мав. А ось Мората у Ювентуса мав два моменти і двічі забив. Це і є високий клас форварда.

Не бачу сенсу когось виділяти в Динамо. Незважаючи на поразку, добре виглядала вся команда. Не потрібно робити трагедії з програшу в першому турі, та ще й від Ювентуса. Думаю, все в подальшому буде для Динамо добре", – цитує Анатолія Дем'яненка Footboom.

Зауважимо, "Стара синьйора" перемогла Динамо з рахунком 2:0 у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

"Циганков – найбільше розчарування": Динамо знищують і хвалять – реакція на першу поразку Луческу вражає полярністю