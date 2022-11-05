Стало відомо, скільки заробили Динамо та СК Дніпро-1 у єврокубках цього сезону.

Динамо у поточному сезоні єврокубків заробило за участь у двох турнірах. Перша частина доходів принесла участь у кваліфікації Ліги чемпіонів, де кияни дійшли до плей-офф кваліфікації, за що змогли отримати 5 мільйонів євро.

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Друга частина – за участь у Лізі Європи. Так, Динамо отримало 3,63 млн євро за вихід у груповий етап Ліги Європи (для порівняння – група Ліги чемпіонів принесла б 15,64 млн). Ще динамівці отримали майже 3,83 мільйона євро за рейтинг команди за останні 10 років. Сума вираховувалась так: усі учасники після виходу в груповий етап сформували рейтинг, який залежав від виступів у єврокубках протягом останніх 10 років.

Команда, яка перебуває на останньому місці цього рейтингу, отримує одну "частку" – в Лізі Європи вона складає 132 тисячі євро. Наступна команда у списку отримує "дві частки" – 264 тисячі. Динамо ж опинилось у цьому рейтингу на 4 місці, поступившись Манчестер Юнайтед, Арсеналу та Ромі.

Виступи ж у турнірі принесли "аж" 210 тисяч євро – "біло-сині" зіграли внічию в одному матчі, програвши решту. Загалом, виступ у Лізі Європи збагатив казну Динамо на 7,668 мільйона євро. Для прикладу, Шахтар за Лігу чемпіонів отримав 42 мільйони.

А СК Дніпро-1 за участь у Лізі конференцій отримав 5,24 млн євро. 2,94 млн приніс вихід до групи, ще 1,67 млн ​​євро український клуб отримає за підсумками виступу у групі Е. 325 тисяч євро СК Дніпро-1 отримає за друге місце у групі, і ще 300 тисяч – за вихід до плей-офф Ліги конференцій.

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