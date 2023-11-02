"Ми розуміємо важливість цієї гри. 100% розуміємо, що це одна з ключових ігор. Як показує чемпіонат, всі втрачають очки. Лідери наразі неочікувані, тобто це інші команди, не Шахтар і Динамо.

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Звичайно, на дистанції все може помінятись, але конкретно у цей проміжок часу – це ключова гра. Ми розуміємо, що ми граємо трошки в іншому графіку, і ця перемога, якщо ми її здобудемо, зіграє дуже важливу роль.

Я бачив всі матчі Динамо. Не те щоб готувався до них, просто суперника треба знати в лице. Я б не відокремлював фізичну готовність від ігрової. Коли є результат, то і гравці відчувають більше впевненості. Коли результату немає, як зараз в Динамо, то не все так добре виглядає і в фізичному плані.

Динамо зараз не в найкращій формі, ми це розуміємо. Але були у такій самій ситуації не так давно. Ситуація швидко змінилась. Треба готуватись до того, що Динамо продемонструє свою найкращу гру. Це однозначно. Крім того, це – дербі, це – Класичне. Тут без варіантів. В якому б стані хто не був, команди будуть віддаватись на 100%. Передматчеві розклади великої ролі не грають", – сказав Чигринський у коментарі прес-службі "гірників".

Нагадаємо, дуель між Динамо і Шахтарем відбудеться у п'ятницю, 3 листопада. Початок о 17:00.

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