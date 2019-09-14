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Динамо запустить нову версію офіційного сайту

13:17 264 Читать на русском
Динамо запустить нову версію офіційного сайту
Динамо / ФК Динамо Київ

Київське Динамо невдовзі матиме новий дизайн свого офіційного сайту.

Журналіст Кирило Крижановський у своєму Telegram-каналі повідомив, що київське Динамо готує нову версію свого офіційного сайту.

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За інформацією джерела, оновлений клубний сайт розпочне роботу за місяць-півтора. Його вартість перевищує ціну розробки нового сайту Маріуполя в 10-12 разів.

У 7 турі УПЛ Динамо вдома зіграє проти чернігівської Десни. Матч відбудеться 15 вересня о 17:00.

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