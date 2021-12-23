Динамо запустило голосування за найкращого гравця року
19:12 - Читать на русском
У таборі київського клубу підбивають підсумки 2021-го.
Динамо у своєму Telegram-каналі обирає найкращого футболіста киян за підсумками 2021 року.
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До списку номінантів увійшли 10 гравців: Георгій Бущан, Томаш Кендзьора, Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Денис Гармаш і Карлос Де Пена.
Нагадаємо, перед зимовою перервою Динамо втратило лідерство УПЛ, відпустивши Шахтар на 2 очки.
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