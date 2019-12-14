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Динамо запросило на матч з Лугано харківську сім'ю, яку стюарди не пропускали на гру проти Шахтаря

14:08 538 Читать на русском
Динамо запросило на матч з Лугано харківську сім'ю, яку стюарди не пропускали на гру проти Шахтаря
Динамо – Лугано / фото з відкритих джерел

Керівництво київського Динамо запросило на матч Ліги Європи проти Лугано своїх харківських вболівальників.

Президент київського клубу Ігор Суркіс оплатив переїзд і проживання сім'ї, яку не впустили на матч проти Шахтаря у Харкові в 14 турі УПЛ, інформує офіційний сайт Динамо. Тоді стюарди вимагали у них здати динамівські шарфи у камеру схову, мотивуючи це можливими провокаціями.

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Наступного дня після гри з Лугано харків'яни побували на навчально-тренувальній базі Динамо, де відвідали матч, присвячений пам'яті Андрія Гусіна, в якому взяли участь знамениті футболісти Динамо і Карпат минулих років.

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