Динамо запросило на матч з Лугано харківську сім'ю, яку стюарди не пропускали на гру проти Шахтаря

Керівництво київського Динамо запросило на матч Ліги Європи проти Лугано своїх харківських вболівальників.

Президент київського клубу Ігор Суркіс оплатив переїзд і проживання сім'ї, яку не впустили на матч проти Шахтаря у Харкові в 14 турі УПЛ, інформує офіційний сайт Динамо. Тоді стюарди вимагали у них здати динамівські шарфи у камеру схову, мотивуючи це можливими провокаціями.

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Наступного дня після гри з Лугано харків'яни побували на навчально-тренувальній базі Динамо, де відвідали матч, присвячений пам'яті Андрія Гусіна, в якому взяли участь знамениті футболісти Динамо і Карпат минулих років.

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