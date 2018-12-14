Динамо запрошує подивитись жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи разом з футболістами та головним тренером

Київське Динамо спільно з БК "Фаворит Спорт" проведуть зустріч з уболівальниками "біло-синіх".

Захід, модератором якого буде відомий спортивний журналіст Роман Бебех, відбудеться в понеділок, 17 грудня, в клубі Billionaire за адресою вул. Велика Житомирська, 2а. Початок заплановано на 13:15.

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Там можна буде подивитись трансляцію жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи разом із головним тренером Динамо Олександром Хацкевичем та гравцями основного складу команди. Окрім того, очікується розіграш призів від ФК Динамо та подарунки від БК "Фаворит Спорт".

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