Динамо запропонувало за Іванісеню один мільйон євро і Тимчика, – ЗМІ

Київське Динамо проявило предметний інтерес до півзахисника збірної України Дмитра Іванісені.
Як повідомлялось раніше, один з лідерів Зорі і гравець збірної України Дмитро Іванісеня зацікавив київське Динамо. За інформацією видання zarya.lg.ua, кияни зробили луганській команді пропозицію у розмірі одного мільйона євро.
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Окрім того, Динамо готове повністю віддати свої трансферні права на виступаючого в оренді в Зорі Олександра Тимчика. Реакція Зорі наразі невідома.
Нагадаємо, 25-річний півзахисник лише влітку підписав контракт із Зорею, який розрахований до 30 червня 2021 року. У листопаді 2019 року Іванісеня дебютував за збірну України в матчі проти Естонії. Зауважимо, що трансферна вартість хавбека за даними Transfermarkt – 200 тисяч євро.
До слова, півзахисник є вихованцем криворізького футболу та випускником академії Шахтаря. У поточному сезоні в складі Зорі Дмитро зіграв 24 матчі і забив 1 гол.
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