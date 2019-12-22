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Динамо запропонувало за Іванісеню один мільйон євро і Тимчика, – ЗМІ

12:05 624 Читать на русском
Динамо запропонувало за Іванісеню один мільйон євро і Тимчика, – ЗМІ
Дмитро Іванісеня / Фото з відкритих джерел

Київське Динамо проявило предметний інтерес до півзахисника збірної України Дмитра Іванісені.

Як повідомлялось раніше, один з лідерів Зорі і гравець збірної України Дмитро Іванісеня зацікавив київське Динамо. За інформацією видання zarya.lg.ua, кияни зробили луганській команді пропозицію у розмірі одного мільйона євро.

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Окрім того, Динамо готове повністю віддати свої трансферні права на виступаючого в оренді в Зорі Олександра Тимчика. Реакція Зорі наразі невідома.

Нагадаємо, 25-річний півзахисник лише влітку підписав контракт із Зорею, який розрахований до 30 червня 2021 року. У листопаді 2019 року Іванісеня дебютував за збірну України в матчі проти Естонії. Зауважимо, що трансферна вартість хавбека за даними Transfermarkt – 200 тисяч євро.

До слова, півзахисник є вихованцем криворізького футболу та випускником академії Шахтаря. У поточному сезоні в складі Зорі Дмитро зіграв 24 матчі і забив 1 гол.

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Теги
Динамо Динамо Зоря Зоря Олександр Тимчик Олександр Тимчик Дмитро Іванісеня Дмитро Іванісеня
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