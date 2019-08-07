Динамо запропонувало Луческу посаду головного тренера, – ЗМІ

На тренерському містку Динамо можуть трапитись шокуючі зміни.

Екс-тренер Шахтаря Мірча Луческу має шанс очолити Динамо, повідомляє румунське видання Gazeta Sporturilor.

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Кияни вже повідомили 74-річному фахівцю про своє бажання бачити його на цій відповідальній посаді, яку зараз займає Олександр Хацкевич.

Також Луческу буде присутній на матчі третього туру УПЛ між Динамо та Шахтарем. Класичне відбудеться 10 серпня, початок о 17:00.

Нагадаємо, румунський тренер очолював донецький клуб протягом 12 років (2004-2016) та здобув 8 кубків чемпіонів України, а також Кубок УЄФА у сезоні 2008/09.

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