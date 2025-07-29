"Вже давно час звертати увагу на ринок Азії, тут вистачає хороших, якісних гравців. І найголовніше, вони б були не проти поїхати грати в Україну, навіть в нинішніх умовах.

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Чи підказав би щодо кандидатів? Звісно ж! Впевнений, якщо будуть кимось цікавитись в Азії, точно будуть дзвонити мені та питати. Я завжди відкритий, чим зможу – допоможу. Назвати двох-трьох гравців з Узбекистану чи Казахстану, які не загубились би в Динамо? Я-то можу, але не хочу називати прізвищ. Якщо до цього справа дійде, то озвучу", – поділився Шацьких в інтерв'ю Українському футболу.

Варто додати, що київське Динамо не здійснило жодного підписання у літнє трансферне вікно. Кияни вже офіційно розпочали новий сезон, стартувавши у кваліфікації Ліги чемпіонів перемогою над Хамруном.

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