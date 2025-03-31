Екс-наставник Карпат, Чорноморця, ЛНЗ та Львова Ігор Дулуб дав пораду Борису Крушинському стосовно продовження кар'єри.

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"За стилем гри Крушинському б підійшло Динамо. Йому потрібна команда, де тренувальний процес зав'язаний на швидкості, а не на витривалості, яка виснажуватиме таких гравців, як Борис. Він ідеально підійде киянам для єврокубків на позиціях "вісімки" або "десятки". Крушинський може добре діяти також із глибини. А якщо порівнювати з Буяльським, то Віталій набагато тонший гравець", – заявив білоруський тренер в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, що Крушинський в поточному сезоні отримував виклики до збірної України U-21. На його рахунку 3 голи та 1 асист в 24 матчах за Полісся, яке після 22 турів йде на 4 місці в турнірній таблиці УПЛ.

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