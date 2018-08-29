Динамо заплатить СК Дніпро-1 за Супрягу лише після перепродажу футболіста, – ЗМІ

Стали відомі деталі трансферу форварда Владислава Супряги з СК Дніпро-1 в Динамо.

За інформацією ведучих шоу "ТаТоТаке", київське Динамо поки не заплатило за перехід форварда Владислава Супряги.

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6 млн євро за трансфер Супряги СК Дніпро-1 отримає лише після перепродажу футболіста. Окрім цього, СК Дніпро-1 отримає 50% від суми потенційного перепродажу.

До слова, вчора Супряга дебютував за Динамо в Лізі чемпіонів.

Хто такий Владислав Супряга, і чому Динамо його підписало за шалені гроші