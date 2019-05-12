Динамо залишається головним фаворитом на підписання Таремі

Київський клуб випереджає Црвену Звезду у боротьбі за нападника Аль-Гарафи Мехді Таремі.

Лише київський клуб може задовольнити апетити гравця щодо зарплати, повідомляє espreso.rs.

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За даними джерела, річна зарплата Таремі в Аль-Гарафі складає 1,7 млн євро. Динамо може запропонувати 26-річному футболістові такі гроші, тому його перехід виглядає досить імовірним. А ось для Црвени Звезди така сума стане проблемою. Єдина надія сербського клубу – контракт Таремі з катарцями закінчується влітку, в результаті чого його можна буде підписати як вільного агента.

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За допомогою "іранського Ібрагімовіча" кияни хочуть вирішити свої проблеми на позиції центрального нападника. Його доробок у поточному сезоні – 8 голів та 4 асисти в 22-ох матчах чемпіонату Катара. Також на рахунку Таремі 15 голів у 38 іграх за збірну Ірана.