"Динамо залежить від Шахтаря, і навпаки", – Вацко – про заклик Суркіса підтримати "гірників" в ЛЧ

Футбольний експерт та коментатор Віктор Вацко оцінив заклик президента Динамо Ігоря Суркіса підтримати Шахтар в матчі Ліги чемпіонів проти Ліона у Києві на НСК Олімпійський.

"Позиція президента Динамо – з його закликом підтримати на НСК Олімпійський в матчі Ліги чемпіонів Шахтар – заслуговує поваги. Але є просте пояснення. Динамо залежить від Шахтаря, і Шахтар залежить від Динамо, якщо ми говоримо про глобальний розвиток.

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Спочатку Україна отримала можливість мати дві команди в Лізі чемпіонів завдяки Динамо. Потім ми отримали одну команду, яка безпосередньо виходить в Лігу чемпіонів – і це завдяки Шахтарю і Динамо.

Від успіхів українських клубів на євроарені залежить наш рейтинг", – цитує Вацка ТК Футбол.

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