toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІВЕРПУЛЬ - НАПОЛІ ШАХТАР - ЛІОН

"Динамо залежить від Шахтаря, і навпаки", – Вацко – про заклик Суркіса підтримати "гірників" в ЛЧ

20:59 287 Читать на русском
"Динамо залежить від Шахтаря, і навпаки", – Вацко – про заклик Суркіса підтримати "гірників" в ЛЧ
Віктор Вацко / Фото ТК Футбол

Футбольний експерт та коментатор Віктор Вацко оцінив заклик президента Динамо Ігоря Суркіса підтримати Шахтар в матчі Ліги чемпіонів проти Ліона у Києві на НСК Олімпійський.

"Позиція президента Динамо – з його закликом підтримати на НСК Олімпійський в матчі Ліги чемпіонів Шахтар – заслуговує поваги. Але є просте пояснення. Динамо залежить від Шахтаря, і Шахтар залежить від Динамо, якщо ми говоримо про глобальний розвиток.

Суркіс: Закликаю вболівальників підтримати на Олімпійському дві українські команди – і Динамо, і Шахтар

Спочатку Україна отримала можливість мати дві команди в Лізі чемпіонів завдяки Динамо. Потім ми отримали одну команду, яка безпосередньо виходить в Лігу чемпіонів – і це завдяки Шахтарю і Динамо.

Від успіхів українських клубів на євроарені залежить наш рейтинг", – цитує Вацка ТК Футбол.

Денисов: Суркіс мав право не погодитись, щоб Шахтар прийняв Ліон на НСК Олімпійський

Ліга чемпіонів6 турНСК Олімпійський (Київ)

Шахтар - Ліон: Середа 12 грудня 2018

Шахтар
до матчу
1
дн
:
22
год
:
46
хв
Ліон
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Шахтар Шахтар Динамо Динамо Віктор Вацко Шахтар - Ліон Ліга чемпіонів Ігор Суркіс
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
46
хв
Барселона
22:00
Тоттенхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук