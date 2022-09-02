Динамо закрило трансфер вінгера з європейського чемпіонату – преса назвала мінімальну суму компенсації
17:12 - Читать на русском
Ямайський вінгер Кахім Парріс наближається до переходу в українську Прем'єр-лігу.
Кахім Парріс покидає Копер і переходить у Динамо, повідомляє Ekipa24. Вінгер вже не зіграє у сьогоднішньому матчі Копера та прощається з командою.
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За інформацією джерела, керівництво словенського клубу не хотіло відпускати Парріса. Ситуацію могла змінити тільки пропозиція в більш як 1 мільйон євро.
Минулого сезону 22-річний Кахім став віцечемпіоном Словенії в складі Копера. В активі вінгера 10 голів і 3 асисти за 34 матчі чемпіонату.
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