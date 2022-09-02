Ямайський вінгер Кахім Парріс наближається до переходу в українську Прем'єр-лігу.

Кахім Парріс покидає Копер і переходить у Динамо, повідомляє Ekipa24. Вінгер вже не зіграє у сьогоднішньому матчі Копера та прощається з командою.

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За інформацією джерела, керівництво словенського клубу не хотіло відпускати Парріса. Ситуацію могла змінити тільки пропозиція в більш як 1 мільйон євро.

Минулого сезону 22-річний Кахім став віцечемпіоном Словенії в складі Копера. В активі вінгера 10 голів і 3 асисти за 34 матчі чемпіонату.

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