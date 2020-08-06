Динамо закрило доступ на клубну базу для журналістів

Столичний клуб вирішив заборонити доступ на клубну базу в Конча-Заспі для посторонніх осіб. Зокрема, це стосується журналістів, повідомляє офіційний сайт Динамо.

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"Вхід на базу Динамо обмежений, відвідування матчів і тренувань команди дозволено тільки окремим співробітникам клубу. Інформація (фото і відео) про товариські поєдинки буде розміщена у відкритому доступі на офіційному сайті, а також в соціальних мережах і на Youtube-каналі клубу", – повідомляє прес-служба киян.

Нагадаємо, вже 7 серпня на Динамо очікує перший спаринг під керівництвом нового головного тренера Мірчі Луческу, суперником киян стане Верес.

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