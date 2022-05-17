Найвідданіші прихильники загребського Динамо не забувають про Україну, навіть у моменти радості за свою команду.

"Сині" на матч 35-го туру чемпіонату завітали в гості до Шибеника. Два голи у двох таймах забезпечили не лише звитягу в поєдинку, а й золоті медалі першості.

Переможний гол з центра поля став нагородою для німецьких фанів, які підтримали Маріуполь

За тур до кінця Динамо стало недосяжним на вершині турнірної таблиці для найближчого переслідувача (Хайдука). Для загребців це чемпіонство у Хорватії стало 23-м загалом і 5-м поспіль.

У "золотому" виїзному поєдинку "синіх" активно підтримували ультрас. Окрім звичних кричалок, вони скандували "Слава Україні", а на їхньому секторі висів банер із написом "Врятуйте Маріуполь".

16/5️

Football fans of Dinamo Zagreb Croatia chanting Glory to Ukraine and

holding a banner in support of Mariupol #UkraineKrieg #ukrainewar #ukraine #Ukraina #UkraineRussianWar pic.twitter.com/YpNyqUCS4P — ddlg dom (@u_me_reality) May 16, 2022

"Бачимо, що там не дуже адекватні люди": капітан Карпат про російську агресію, збори під час війни і знищений Маріуполь