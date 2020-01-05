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Динамо Загреб встановило ціну на Ольмо – хорвати лякають Барселону англійськими клубами

17:33 1389 Читать на русском
Динамо Загреб встановило ціну на Ольмо – хорвати лякають Барселону англійськими клубами
Дані Ольмо / Marca

На іспанського хавбека Динамо Загреб претендують європейські гранди.

21-річний футболіст заявив, що хоче покинути хорватський клуб вже цієї зими. Головним претендентом на нього є Барселона, яка вже розпочала переговори щодо трансферу. Перша пропозиція "синьо-гранатових" не влаштувала Динамо – клуб розраховує отримати за свого лідера 40 млн євро, інформує goal.com.

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На думку керівництва Динамо, каталонці погодяться на таку суму, адже на Ольмо також претендують Манчестер Сіті, Челсі та Манчестер Юнайтед.

Зазначимо, що в поточному сезоні іспанець зіграв 9 матчів та забив 3 голи у чемпіонаті Хорватії. Також Ольмо чудово проявив себе в Лізі чемпіонів – в його активі голи у ворота Шахтаря та Манчестер Сіті.

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