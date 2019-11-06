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Динамо Загреб – Шахтар: стартові склади на матч Ліги чемпіонів – джокер Каштру виходить із перших хвилин

20:48 2265 Читать на русском
Динамо Загреб – Шахтар: стартові склади на матч Ліги чемпіонів – джокер Каштру виходить із перших хвилин
Динамо Загреб – Шахтар: стартові склади на матч Ліги чемпіонів / ФК Шахтар

Загребське Динамо приймає донецький Шахтар у рамках 4-го туру групового етапу ЛЧ. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині.

 

Матч Динамо Загреб – Шахтар розпочнеться о 22:00 за київським часом на стадіоні Максімір. Телеканал "Футбол 2" покаже поєдинок у прямому ефірі. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу 4-го туру групового етапу ЛЧ.

Динамо Загреб – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів

Керманич "гірників" Луїш Каштру вирішив довіритися Додо на правому фланзі оборони. Молодий бразилець двічі ефектно з'являвся із лави для запасних, забивши Аталанті та Динамо Загреб у Харкові. Натомість місце травмованого Євгена Коноплянки в основі зайняв інший українець – Віктор Коваленко.

Стартові склади команд:

Динамо Загреб: Ліваковіч – Стояновіч, Теофіль-Катрен, Періч, Леовац – Моро, Ділавер, Адемі – Ольмо, Оршіч – Петковіч

Запасні: Загорац, Шитум, Іванушець, Мубандже, Атіємвен, Г'їра, Кадзьор

Шахтар: Пятов – Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Патрік – Марлос, Коваленко, Тайсон – Мораєс

Запасні: Шевченко, Хочолава, Болбат, Маркос, Дентінью, Тете, Сікан

Ольмо проти Степаненка, Тете в основі, українець Хочолава – хорватські ЗМІ з фейлами анонсували матч Динамо З – Шахтар

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Динамо Загреб – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів
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