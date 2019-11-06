Динамо Загреб – Шахтар: стартові склади на матч Ліги чемпіонів – джокер Каштру виходить із перших хвилин

Загребське Динамо приймає донецький Шахтар у рамках 4-го туру групового етапу ЛЧ. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині.
Матч Динамо Загреб – Шахтар розпочнеться о 22:00 за київським часом на стадіоні Максімір. Телеканал "Футбол 2" покаже поєдинок у прямому ефірі. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу 4-го туру групового етапу ЛЧ.
Динамо Загреб – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів
Керманич "гірників" Луїш Каштру вирішив довіритися Додо на правому фланзі оборони. Молодий бразилець двічі ефектно з'являвся із лави для запасних, забивши Аталанті та Динамо Загреб у Харкові. Натомість місце травмованого Євгена Коноплянки в основі зайняв інший українець – Віктор Коваленко.
Стартові склади команд:
Динамо Загреб: Ліваковіч – Стояновіч, Теофіль-Катрен, Періч, Леовац – Моро, Ділавер, Адемі – Ольмо, Оршіч – Петковіч
Запасні: Загорац, Шитум, Іванушець, Мубандже, Атіємвен, Г'їра, Кадзьор
Шахтар: Пятов – Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Патрік – Марлос, Коваленко, Тайсон – Мораєс
Запасні: Шевченко, Хочолава, Болбат, Маркос, Дентінью, Тете, Сікан
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