Динамо Загреб – Шахтар: де дивитись матч Ліги чемпіонів

Шахтар зустрічається із загребським Динамо в рамках четвертого туру групового раунду Ліги чемпіонів-2019/20. Де дивитись матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч Динамо Загреб – Шахтар відбудеться 6 листопада в Загребі на стадіоні Максімір. Початок гри Ліги чемпіонів о 22:00 за київським часом.

Поєдинок Динамо Загреб – Шахтар онлайн у прямому ефірі можна дивитися на телеканалі "Футбол 2", починаючи з 21:55. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Динамо Загреб – Шахтар: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Нагадаємо, що після трьох турів групового етапу Ліги чемпіонів-2019/20 Шахтар та Динамо Загреб мають в активі по 4 очки та ділять 2-3 місця у групі C. Поєдинок у Загребі може стати ключовим у боротьбі за вихід у плей-офф.

Шахтар минулого тижня вилетів з Кубка України, але виграв 12 з 13 матчів внутрішнього чемпіонату та впевнено лідирує в УПЛ. Тому має змогу сконцентруватися на євроарені. Динамо чудово виступає у хорватській першості, посідаючи перше місце. Суперник "гірників" місяць не знає поразок у всіх турнірах.

Динамо Загреб – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів