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Динамо Загреб отримало пропозиції з АПЛ та Бундесліги щодо трансферу Ольмо – іспанець зробив свій вибір

19:15 1359 Читать на русском
Динамо Загреб отримало пропозиції з АПЛ та Бундесліги щодо трансферу Ольмо – іспанець зробив свій вибір
Дані Ольмо / Офіційний сайт УЄФА

За півзахисника Динамо Загреб Дані Ольмо ведеться справжня боротьба між клубами із топ-чемпіонатів.

Німецький РБ Лейпциг запропонував хорватському клубу 16 млн євро за 21-річного гравця, інформує Jutarnji List. Сам Ольмо вже заявив керівництву Динамо З, що хоче продовжити кар'єру саме в Бундеслізі.

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Щоправда, Динамо З отримало пропозицію з АПЛ у розмірі 25 млн євро. За інформацією джерела, вона, скоріш за все, надійшла від Вулверхемптона. Хорвати поки що не дали остаточних відповідей жодному із зацікавлених клубів.

Нагадаємо, ще декілька днів тому Ольмо був близький до переходу в Мілан, але "россонері" не захотіли виплачувати 7 млн євро комісійних агентам гравця.

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